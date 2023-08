Aktien New York: Dow leicht im Plus - Nasdaq vor Nvidia-Bericht deutlich im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach moderaten Verlusten am Dienstag haben die US-Börsen zur Wochenmitte zugelegt. Die Nasdaq-Indizes machten ihre Verluste vom Vortag am Mittwoch im frühen Handel sogar bereits wieder wett. Unterstützung dürften die etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten von S&P Global für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im August gegeben haben. Das weckt nach zahlreichen robusten Wirtschaftsdaten bei so manchen die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed womöglich keinen weiteren Zinsschritt unternehmen könnte.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,29 Prozent auf 34 389,25 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,58 Prozent auf 4413,14 Zähler nach oben und der NASDAQ 100 gewann 0,90 Prozent auf 15 043,15 Punkte. In dem überwiegend mit Technologiewerten bestückten Auswahlindex wird bereits mit Spannung auf den Quartalsbericht von NVIDIA gewartet, der nach Börsenschluss ansteht.

Der Halbleiterkonzern profitiert derzeit stark vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI). Im Mai hatte ein starker Ausblick von Nvidia für Euphorie gesorgt und die Aktie seither mit kleineren Dellen zwischendrin immer weiter nach oben getrieben. Am Dienstag war das Papier auf ein Rekordhoch gestiegen, bevor dann Gewinnmitnahmen einsetzten. Aktuell geht es für Nvidia um 1,6 Prozent nach oben./ck/he