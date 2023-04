Aktien New York: Dow mit Ölwerten robust - Nasdaq schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen starten am Montag uneinheitlich in den Börsenmonat April. Getragen von hohen Kursgewinnen bei Titeln aus der Ölbranche setzten die Standardwerte im Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ihren jüngsten Kursaufschwung fort. Für den Wall-Street-Index, der es am Freitag erstmals seit drei Wochen wieder über Marke von 33 000 Punkten geschafft hatte, ging es im frühen Handel um 0,63 Prozent auf 33 484,72 Zähler nach oben.

Andere Indizes taten sich zum Auftakt schwerer: Während der breit gefasste S&P 500 noch leicht um 0,05 Prozent auf 4111,47 Zähler stieg, fielen die Technologiewerte an das Nasdaq mit Kursverlusten auf. Der von diesen geprägte Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,50 Prozent auf 13 115,41 Punkte. Am Freitag war er erstmals seit August wieder über 13 000 Punkten gestiegen, diese Marke konnte er verteidigen. Anhaltende Zinssorgen und ein skeptischer Analystenkommentar galten als Belastung für diesen Sektor.

Eine deutliche Kürzung der täglichen Fördermengen durch die OPEC-Länder ließ zu Wochenbeginn die Ölpreise in die Höhe schnellen, was die Ölwerte antrieb, Anlegern aber inflationsseitig wieder etwas mehr Sorgen macht. Im frühen Handel werden am Montag noch Stimmungsdaten aus der US-Industrie erwartet./tih/he