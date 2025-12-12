Dow Jones 30 Industrial

48 458,05
-245,96
-0,51 %
12.12.2025 16:20:38

Aktien New York: Dow mit weiterem Rekord - Broadcom belastet Tech-Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones (Dow Jones Industrial) hat seinen Rekordlauf am Freitag fortgesetzt. Der wohl bekannteste Aktienindex der Welt stieg im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 48.845,14 Punkte.

Frischen Schwung hatte zur Wochenmitte die US-Notenbank mit ihrer Leitzinssenkung geliefert. "Zweitens hat die Notenbank angekündigt, mit dem Kauf von kurzlaufenden Anleihen zu beginnen, um Spannungen am US-Geldmarkt entgegenzuwirken. Die Aktienmärkte freuen sich über diesen Liquiditätsschub", hieß es von der Commerzbank.

Anders als der vor allem mit Unternehmen als traditionelleren Branchen bestückte Dow Jones litten der marktbreite S&P 500 <(S&P 500)> und der Techwerte-Index NASDAQ 100 unter gewissen Bedenken von Anlegern mit Blick auf das eigentliche Boomthema Künstliche Intelligenz, das die Aktienkurse über lange Zeit stark angetrieben hatte.

Der S&P 500 sank zum Wochenschluss um 0,3 Prozent auf 6.881,15 Punkte und der Nasdaq 100 fiel um 0,8 Prozent auf 25.480,80 Punkte.

So sorgte einen Tag nach der Enttäuschung über den Softwarekonzern Oracle nun der Chipzulieferer Broadcom für teils lange Gesichter. Denn der Apple- und Google (Alphabet C (ex Google))-Chipzulieferer schnitt im Schlussquartal sowie mit seinem allgemeinen Geschäftsausblick für das laufende Quartal zwar besser als erwartet ab, doch kamen Äußerungen zum KI-bezogenen Auftragsbestand schlecht an. Für die Aktie ging es um fast zehn Prozent nach unten. Allerdings hatten sie erst jüngst ein Rekordhoch erklommen; und für 2025 summieren sich die Kursgewinne immer noch auf fast 60 Prozent./mis/jha/

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 48 458,05 -0,51%
NASDAQ Comp. 23 195,17 -1,69%
S&P 500 6 827,41 -1,07%

