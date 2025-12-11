S&P 500

11.12.2025 19:44:38

Aktien New York: Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Dow Jones Industrial auf Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz.

Der stärker von den Aktien der klassischen Industrie geprägte Dow stieg in der Spitze um 1,4 Prozent auf rund 48.723 Punkte, das war eine weitere Höchstmarke. Damit ließ der bekannteste Aktienindex weltweit das Hoch von Mitte November hinter sich. Zuletzt betrug das Plus 1,2 Prozent. Wie schon am Vortag trieben die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank Fed den Dow nach oben.

Anders der marktbreite S&P 500 und erst recht der Nasdaq 100. In diesen Indizes sind die Technologieaktien deutlich schwerer gewichtet. Diese wurden aber von den Anlegern angesichts der schlechten Nachrichten von Oracle gemieden. Der NASDAQ 100 gab um 0,7 Prozent auf 25.595 Punkte nach. Der S&P 500 trat mit 6.885 Zählern auf der Stelle.

Oracle brachen um 12,5 Prozent ein. Der Softwarekonzern wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren.

Das lastete auch auf den Kursen von Hardware-Herstellern für KI-Anwendungen. Papiere von Chip-Produzenten wie NVIDIA, Applied Materials, AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Arm oder Broadcom büßten zwischen 1,7 und 4,5 Prozent ein.

Die Papiere von Eli Lilly verteuerten sich um 2,5 Prozent. Der Pharmakonzern wartete mit positiven Studiendaten zu einem Mittel zur Gewichtsreduzierung auf.

Aktien von Walt Disney stiegen um 1,7 Prozent. Nach Microsoft, SoftBank und NVIDIA beteiligt sich nun auch der Medienkonzern am ChatGPT-Entwickler OpenAI. Disney steigt mit einer Kapitalbeteiligung von einer Milliarde US-Dollar ein.

Papiere von Visa profitierten von einer Kaufempfehlung der Bank of America. Sie führten den Dow mit einem Aufschlag von 5 Prozent an./bek/jha/

