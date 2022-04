Aktien New York: Dow und Nasdaq kommen langsam in Fahrt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem trägen Handelsbeginn haben die US-Börsen am Mittwoch etwas Fahrt aufgenommen. Das gilt vor allem für die Technologieaktien. Rückenwind kommt vom Anleihemarkt, wo die Renditen trotz überraschend hoher Preisdaten nicht weiter anziehen, sondern den zweiten Tag in Folge nachgeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg zuletzt um 0,7 Prozent auf 34 471 Punkte.

Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,8 Prozent auf 4433 Punkte zu. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 1,5 Prozent auf 14 151 Punkte.

In den USA sind die Erzeugerpreise im März noch stärker als erwartet gestiegen. Sie erlebten den stärksten Anstieg seit Erhebungsbeginn im Jahr 2010. Die hohe Inflation hatte den Aufwärtsdrang der US-Aktien in den vergangenen Wochen spürbar gebremst. Am Vortag hatten allerdings Verbraucherpreise erste Hoffnungen geweckt, dass die Teuerung den Höhepunkt erreicht haben könnte.

Größter Verlierer im Dow waren JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) mit minus drei Prozent. Das Geldhaus hatte vorbörslich den Zahlenreigen der großen Investmentbanken eröffnet. Die Ergebnisse blieben auch wegen der Folgen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hinter den Erwartungen zurück. Kreditausfälle waren höher als erwartet, Analysten hatten zudem im Investmentbanking mit besseren Ergebnissen gerechnet.

Sehr gut kamen hingegen die Quartalszahlen und Aussagen von Delta Air Lines an, sie trieben die gesamte Branche an. Das Unternehmen sieht sich nach einem Auftaktquartal mit tiefroten Zahlen wieder im Aufwind. "Wir sind im März zur Profitabilität zurückgekehrt", sagte Vorstandschef Ed Bastian. Die Papiere stiegen um 6 Prozent. United Airlines legten um 5,5 Prozent zu und American Airlines um 10 Prozent.

Für die Anteile von Sierra Oncology ging es sogar um fast 40 Prozent nach oben. Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline will den Krebsforscher für 1,9 Milliarden Dollar übernehmen.

Der Kurs der im Dow enthaltenen Apothekenkette Walgreens (Walgreens Boots Alliance) Boots Alliance stieg kurzzeitig um bis zu 6,5 Prozent, fiel dann aber wieder zurück auf plus 0,7 Prozent. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erwägt der indische Milliardär Mukesh Ambani über seine Firma Reliance Industries ein Übernahmeangebot für das internationale Geschäft der Amerikaner.