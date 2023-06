Aktien New York: Dow und Nasdaq starten Erholungsversuch

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach sechs Verlusttagen in Folge haben die US-Aktienmärkte am Dienstag einen Anlauf nach oben genommen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) baute seine moderaten Anfangsgewinne stetig aus und notierte im späteren Handelsverlauf 0,7 Prozent höher bei 33 936,64 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,1 Prozent auf 4377,63 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 1,7 Prozent auf 14 941,58 Punkte.

Unterstützung kam von besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Diese hätten die Zuversicht der Anleger widergespiegelt, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden könnte, hieß es am Markt. So waren die Auftragseingänge langlebiger Güter im Mai gegenüber dem Vormonat überraschend weiter gestiegen. Zudem kletterten die US-Hauspreise im April überraschend deutlich nach oben. Auch die Zahl der verkauften Neubauten im Mai legte unerwartet kräftig zu. Ferner hellte sich die Stimmung der Verbraucher im Juni stärker auf als erwartet.

Die Aktien von Walgreens Boots Alliance fielen nach einer Gewinnwarnung der Apothekenkette auf den tiefsten Stand seit der Übernahme von Alliance Boots durch Walgreens Ende 2014. Zuletzt notierten sie 9,0 Prozent tiefer und waren damit klares Schlusslicht im Dow. Mit einem Minus von 23 Prozent sind sie auch im bisherigen Jahresverlauf schwächster Dow-Wert. Das Unternehmen revidierte nach einer enttäuschenden Gewinnentwicklung im dritten Geschäftsquartal sein Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr nach unten. RBC-Analyst Ben Hendrix sprach von verfehlten Erwartungen im Zuge eines schwachen Geschäfts mit Covid-Impfungen und -Tests.

Ein Insolvenzantrag des Elektro-Lkw-Herstellers Lordstown Motors ließ dessen Aktien um rund 26 Prozent abstürzen. Das Unternehmen kündigte zudem wegen angeblich ausgebliebener vereinbarter Investitionen eine Klage gegen den taiwanischen Auftragsfertiger Foxconn an.

Dagegen legten die Papiere von Delta Air Lines um 6,2 Prozent zu. Die Fluggesellschaft teilte auf einer Investorenveranstaltung mit, sie erwarte den diesjährigen Gewinn am oberen Ende der bisherigen Zielspanne. Den Ausblick auf das kommende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Eine Übernahmeofferte euphorisierte die Anteilseigner von American Equity (American Equity Investment Life): Die Aktien des Versicherers sprangen um 17,5 Prozent auf 53 Dollar hoch, nachdem der Vermögensverwalter Brookfield Asset Management ein Kaufangebot von 55 Dollar je Aktie auf den Tisch gelegt hatte. Die Brookfield-Papiere gewannen 2,9 Prozent./edh/he