Aktien New York: Dow wenig bewegt - Gewinnmitnahmen an Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte haben die Anleger an den US-Börsen bei Technologiewerten vermehrt Kasse gemacht. Der Auswahlindex NASDAQ 100 sank am Mittwoch um zuletzt 1,56 Prozent auf 14 331,10 Punkte, nachdem er im frühen Handel noch mit bis zu 0,6 Prozent im Plus notiert hatte. Nahe dem Hoch seit April 2022, das vor zwei Tagen mit 14 662 Zählern erreicht wurde, drehte der Index nach unten ab.

Die Standardwerte an der Wall Street kamen derweil nicht groß in die Gänge. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) lag zwei Stunden vor Schluss mit 33 634,63 Punkten leicht mit 0,18 Prozent über seinem Schlussstand vom Vortag. Der marktbreite S&P 500 verlor dagegen 0,42 Prozent auf 4265,93 Zähler. Er scheute damit weiter, per geläufiger Definition in einen "Bullenmarkt" einzutreten.

Nach der Beilegung des Schuldenstreits liegt der Fokus neuerdings wieder stärker auf den Zinsperspektiven, da die in der nächsten Woche anstehenden Notenbanksitzungen sowie US-Inflationsdaten bereits ihre Schatten vorauswerfen. Die Zentralbank Kanadas gab den Anlegern mit einer überraschenden Zinsanhebung am Mittwoch einen Denkzettel.

Auch schwache Handelszahlen aus China gehörten zu den bremsenden Einflüssen. Die chinesischen Exporte sind im Mai unerwartet stark eingebrochen. "Ein schwächerer Welthandel ist nichts Neues, aber es ist überraschend, wie schnell Chinas Aufschwung bei der Wiedereröffnung verblasst ist", sagte der Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda.

Tech-Werte reagieren in der Regel besonders sensibel auf Zinssorgen. Nach einer Rally des Nasdaq 100 um ein Drittel in diesem Jahr, die mitgetragen war von der Fantasie rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz, traten die Anleger bei Werten wie Amazon, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) oder Microsoft auf die Bremse. Die Branchengiganten wiesen Kursverluste von bis zu 3,8 Prozent auf.

Es gab aber noch robuste Ausnahmen an der Nasdaq. Netflix verteidigten ein Plus von 0,6 Prozent. JPMorgan hob das Kursziel für die Titel des Streaminganbieters auf 470 Dollar an, was auf dem aktuellen Niveau von gut 400 Dollar wieder Kurspotenzial verspricht. Analyst Douglas Anmuth setzt dabei auf das Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern.

Die Papiere des E-Autoherstellers Tesla legten außerdem 1,5 Prozent zu. Sie steigerten nochmals ihr Hoch seit Anfang November. Vom chinesischen Automarkt kamen für den Monat Mai positive Signale, vor allem die Auslieferungen von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik verzeichneten einen starken Anstieg.

Im Dow Jones Industrial waren dieses Mal Werte aus klassischen Industriezweigen gefragt. Zum Spitzenreiter avancierte der Baumaschinenkonzern Caterpillar mit einem Anstieg um 3,3 Prozent. Aber auch der Flugzeugbauer Boeing, der Mischkonzern 3M und der Chemiekonzern Dow Inc (Dow) fielen positiv auf mit Kursgewinnen von bis zu zwei Prozent. Außerdem waren die Investmentbank Goldman Sachs und der Ölkonzern Chevron gefragt.

Etwas stabilisieren nach dem jüngsten Kursrutsch konnten sich die Papiere von Coinbase mit plus 2,6 Prozent. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte die Kryptoplattform am Vortag wegen Verstößen gegen das Wertpapiergesetz verklagt. Für die US-Star-Investorin Cathie Wood bedeutet der davon ausgelöste Kursrutsch aber offenbar eine Kaufgelegenheit.

Um 2,3 Prozent nach oben ging es bei Manchester United. Hier half ein Bericht in der Zeitung "Daily Mail", wonach aus Katar eine weitere Offerte für den britischen Fußballclub eingegangen sein soll. Seit Februar kursieren Spekulationen über das Interesse aus dem Emirat, weil die amerikanische Eigentümerfamilie Glazer über einen Verkauf des Premier-League-Clubs nachdenkt./tih/men