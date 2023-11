Aktien New York: Dow wenig bewegt vor Fed-Entscheid - Nasdaq im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger haben sich am Mittwoch am New Yorker Aktienmarkt vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank eher vorsichtig positioniert. Allgemein wird erwartet, dass die amerikanischen Währungshüter das Zinsniveau das zweite Mal in Folge unverändert belassen werden - erstmals seit fast zwei Jahren, wie Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management anmerkte.

Unter den Indizes fielen die Vorzeichen am ersten Handelstag im November zunächst unterschiedlich aus. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab im frühen Handel um 0,07 Prozent auf 33 030,72 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 gewann aber 0,20 Prozent auf 4202,16 Punkte. Der überwiegend aus Technologiewerten bestehende NASDAQ 100 stieg sogar um 0,47 Prozent auf 14 477,31 Zähler.

Wegen der bereits erfolgten Zeitumstellung in Europa informieren Amerikas Währungshüter schon um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit über ihre weitere Geldpolitik . "Das hohe Wachstum der US-Wirtschaft und der unverändert enge Arbeitsmarkt lassen eigentlich nur eine Botschaft zu: Die Fed wird weitere Zinserhöhungen nicht ausschließen und das aktuelle Niveau noch länger beibehalten", schreiben die Börsen-Experten von Index Radar./tih/mis