Aktien New York: Enttäuschung nach Arbeitsmarktbericht - Nasdaq besonders tief

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende haben die Anleger in New York endlich auf den bereits am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht der Regierung reagieren können. Offensichtlich erhöht er nach ihrer Ansicht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung , denn die Indizes und besonders die an der Technolgiebörse Nasdaq notierten nach gut einer Stunde Handelszeit im Minus.

So verlor der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Freitag zuletzt 0,08 Prozent auf 33 459,60 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,61 Prozent auf 4079,79 Zähler. Der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex NASDAQ 100 rutschte sogar um 1,26 Prozent auf 12 897,76 Punkte ab./he