Aktien New York: Erholung nach Rückschlag am Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf den Rückschlag an den US-Börsen nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ist am Donnerstag eine Erholung gefolgt. Die Erwartungen, dass die Zinsen in den USA in diesem Jahr doch noch sinken könnten, seien nach wie vor hoch, hieß es am Markt. Und das, obwohl Fed-Chef Jerome Powell tags zuvor gesagt hatte, dass dies seitens der Notenbank derzeit nicht gesehen werde. Dagegen, so hatte er ergänzt, könnten die Zinsen, falls dies nötig werden sollte, über das erwartete Maß hinaus angehoben werden.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte im frühen Handel um 0,74 Prozent auf 32 265,95 Punkte zu, nachdem er am Mittwoch 1,6 Prozent eingebüßt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,06 Prozent auf 3978,70 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es sogar um 1,75 Prozent auf 12 786,75 Punkte nach oben. Damit machte der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex seine Vortagesverluste mehr als wett./ck/mis