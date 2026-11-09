Aktien New York: Erholung - Nvidia-Aktien knicken ein

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat es zum Wochenauftakt Gewinne gegeben. Die Kurse legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um ein Prozent auf 51.803 Punkte zu.

Anleger zeigten sich mit Blick auf den breiteren Tech-Sektor auch eher gelassen darüber, dass die NVIDIA-Aktien in der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten litten. Um knapp sieben Prozent ging es für die Papiere abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll.

Der technologielastige NASDAQ 100 stieg hingegen um 1,7 Prozent auf 27.449 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,2 Prozent vor auf 7.464 Punkte./bek/mis