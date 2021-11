Aktien New York: Erholungsversuch abgebrochen nach neuen Omikron-Sorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Erholungsversuch an der New Yorker Wall Street vom Wochenstart hat am Dienstag erst einmal ein Ende gefunden. Erneut haben Corona-Sorgen die Anleger fest im Griff, nachdem Moderna-Chef Stephane Bancel der "Financial Times" gesagt hatte, bestehende Impfstoffe dürften mit der neuen Omikron-Variante ihre Probleme haben. Es werde wohl länger dauern, bis angepasste Vakzine in ausreichendem Umfang hergestellt werden könnten.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab im frühen Handel um 0,80 Prozent auf 34 854,15 Punkte nach. Für den zu Ende gehenden November steuert der US-Leitindex damit auf ein Minus von 2,7 Prozent zu. Die bisherige Jahresbilanz fällt indes mit knapp 14 Prozent klar positiv aus.

Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,44 Prozent auf 4634,67 Zähler. An der Nasdaq hielt sich der Auswahlindex 100 (NASDAQ 100) dagegen stabil mit plus 0,15 Prozent auf 16 423,24 Punkte. Für ihn zeichnet sich ein Monatsgewinn von 3,6 Prozent und ein Jahresgewinn von 27 Prozent ab./ck/mis