Aktien New York Eröffnung: Moderate Gewinne vor Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hält sich die Kaufbereitschaft der Anleger an den New Yorker Börsen in Grenzen. Am Mittwoch schaffte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) knapp eine halbe Stunde nach Handelsbeginn ein Plus von 0,41 Prozent auf 34 248,04 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,33 Prozent auf 4032,73 Punkte und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 um 0,18 Prozent auf 11 854,99 Zähler.

Tags zuvor hatte eine überraschend deutliche Abschwächung der Inflation anfangs für Euphorie gesorgt, die dann aber schnell abgekühlt war. Beim Dow war zum Börsenschluss nur noch ein moderates Plus übrig geblieben, während sich die beiden anderen Indizes besser gehalten hatten./gl/jha/