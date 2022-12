Aktien New York Eröffnung: Weitere Inflationsabschwächung hilft Kursen

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine überraschend deutliche Inflationsabschwächung hat dem US-Aktienmarkt am Dienstag Gewinne beschert. An der allgemein erwarteten Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch wird das zwar nichts ändern. Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank rechnet aber damit, "dass die US-Inflationsraten in den kommenden Monaten weiter merklich nachgeben werden" und so "Druck von der Fed nehmen, weiter deutlich an der Zinsschraube zu drehen".

Direkt zur Handelseröffnung zog der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) bis auf 34 712 Punkte an, was den höchsten Stand seit fast acht Monaten bedeutete. Eine Stunde später behauptete der Leitindex bei 34 255,20 Punkten allerdings nur noch ein Plus von 0,74 Prozente. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt hingegen noch um 1,51 Prozent auf 4050,94 Punkte bergauf. Der mit Technologiewerten gespickte Auswahlindex NASDAQ 100 gewann sogar 2,23 Prozent auf 11 967,64 Punkte. In ihm versammeln sich etliche Titel, die besonders deutlich von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus profitieren./gl/jha/