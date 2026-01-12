NASDAQ Composite Index

23 649,00
-22,35
-0,09 %
<
12.01.2026 16:12:38

Aktien New York: Etwas Ernüchterung nach Höhenflug - Trump attackiert Powell

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngsten Höhenflug in Rekordnähe haben die US-Aktienmärkte zum Start der neuen Börsenwoche einen moderaten Dämpfer erhalten. Grund dafür ist unter anderem der sich weiter zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell. Powell zufolge hatte das US-Justizministerium der Federal Reserve am Freitag Vorladungen zugestellt und mit einer Anklage gedroht. Zudem schoss sich Trump auf die großen Kreditkartenanbieter ein und drohte ihnen wegen ihrer Zinspraktiken.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 49.265 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,1 Prozent auf 6.959 Punkte, nachdem er am Freitag ein weiteres Rekordhoch markiert hatte. An der Technologiebörse Nasdaq büßte der NASDAQ 100 zum Wochenbeginn 0,1 Prozent auf 25.732 Zähler ein./edh/men

