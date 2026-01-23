|
23.01.2026 15:57:38
Aktien New York: Etwas schwächer am Ende einer turbulenten Woche
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung ist der US-Aktienmarkt am Freitag mit leicht negativer Tendenz gestartet. Geprägt war die turbulente Handelswoche von geopolitischen und handelspolitischen Spannungen wie dem vorerst entschärften Konflikt um Grönland und den zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Länder.
Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor kurz nach dem Auftakt 0,66 Prozent auf 49.060 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,18 Prozent auf 25.472 Zähler nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,18 Prozent auf 6.901 Punkte abwärts. Alle drei Indizes stehen damit auf Wochensicht etwas im Minus./ajx/he
