29.12.2025 15:56:38
Aktien New York: Etwas schwächer - Große Tech-Aktien verlieren
NEW YORK (dpa-AFX) - Einige Schwergewichte aus dem Technologiesektor sind am Montag im frühen US-Aktienhandel unter Druck geraten. Unter den "Magnificent 7" fielen Tesla und NVIDIA mit Abschlägen von bis zu gut 2 Prozent auf. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,40 Prozent auf 25.540 Punkte.
Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,34 Prozent auf 6.938,46 Punkte nach unten. Er hatte noch am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,35 Prozent auf 48.541 Punkte nach.
Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind auch die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering./ajx/he
