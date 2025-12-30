NASDAQ Composite Index
|
23 241,99
|
-177,09
|
-0,76 %
|
30.12.2025 15:49:38
Aktien New York: Etwas tiefer
NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Dienstag mit leichten Verlusten in den vorletzten Handelstag des Jahres gestartet. Der Dow Jones Industrial sank um 0,15 Prozent auf 48.387,32 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.
Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor zuletzt 0,17 Prozent auf 25.482,86 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,08 Prozent auf 600,28 Punkte. Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 stark entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von gut 21 Prozent./ajx/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23 241,99
|-0,76%