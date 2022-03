Aktien New York: Fallende Ölpreise sorgen für Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag wieder zugelegt. Der deutliche Rückgang der Ölpreise stütze, hieß es. Die Sorgen der Börsianer, dass diese die Inflation weiter antreiben und die US-Notenbank Fed noch stärker in Zugzwang bringen könnten, würden dadurch wieder etwas gemildert. Von den Währungshütern wird am Mittwoch die erste Zinserhöhung seit 2018 erwartet.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) bewegte sich zwei Stunden vor Schluss 1,35 Prozent höher bei 33 391,47 Punkten. Dem folgten auch die übrigen New Yorker Aktienbarometer nach oben: Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,52 Prozent auf 4236,61 Zähler, während der technologielastige NASDAQ 100 sogar 2,23 Prozent auf 13 337,13 Punkte gewann. Er hatte am Vortag stark nachgegeben.

Börsianer beurteilten die Risikofreude der Anleger aber nach wie vor als gedämpft, zumal im Krieg in der Ukraine weiter keine Waffenruhe in Sicht ist. Die Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Ukraine suche in den laufenden Verhandlungen nicht ernsthaft nach einer beiderseitig akzeptablen Lösung, konnte den Kursgewinnen aber dennoch nichts anhaben. Ähnliches galt für eine Covid-19-Infektionswelle in China mit befürchteten Folgen für die internationalen Lieferketten.

US-Konjunkturdaten bestätigten am Dienstag den derzeit hohen Inflationsdruck: Im Februar legten die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat erwartungsgemäß um zehn Prozent zu. Allerdings hieß es, eine überraschend eingetrübte Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York habe die Befürchtungen wieder etwas gemildert, dass die Fed ihr Zinsstraffungstempo noch anziehen wird.

Der Ölpreis war aber der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens an den New Yorker Aktienbörsen. Die beiden bekannten Ölsorten Brent und WTI kosteten jeweils wieder weniger als 100 US-Dollar. Diese Korrektur trieb Anleger im großen Stil aus Ölwerten, die in den vergangenen Wochen vom starken Preisanstieg profitiert hatten. Die Kurse der Ölmultis Chevron und ExxonMobil sackten um bis zu 4,8 Prozent ab.

Auf der anderen Seite waren Fluggesellschaften große Profiteure der jüngsten Ölpreis-Entwicklung. Weil hohe Ölpreise für ihre Flugzeuge ein schwerwiegender Kostentreiber sind, griffen die Anleger erleichtert wieder zu. Die Titel der großen US-Airlines American (American Airlines), United (United Airlines) und Delta (Delta Air Lines) zogen jeweils um etwa sieben Prozent an. Sie profitierten dabei auch von Umsatzzielen von Delta und United für das erste Quartal.

Im Dow waren Konsumwerte ein Stabilitätsanker: An der Indexspitze setzen sich die Titel des Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble (ProcterGamble), der Fast-Food-Kette McDonald's (McDonalds) und des Medienkonzerns Walt Disney mit Kursgewinnen von mehr als drei Prozent an die Spitze.

An der Nasdaq erholten sich Chipwerte unter anderem mit einem Plus von 6,7 Prozent bei NVIDIA. Noch größer waren dort aber die Kursgewinne beim Fitness-Spezialisten Peloton (Peloton Interactive) mit einem Kurssprung um 8,8 Prozent. Das US-Analysehaus Bernstein sieht diese in einer Erstbewertung optimistisch. Laut Analystin Aneesha Sherman ist bei den bei Anlegern in Ungnade gefallenen Papieren die Zeit gekommen, um wieder einzusteigen.

Im Nebenwerte-Bereich fielen ansonsten die Aktien von Coupa Software mit einem Kurseinbruch um fast 21 Prozent negativ auf. Das auf Lösungen zum Einkaufs- und Beschaffungscontrolling spezialisierte Unternehmen hatte zwar zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt, der Ausblick wurde aber zu einer großen Enttäuschung./tih/nas