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19.10.2026 15:59:38

Aktien New York: Gebeutelte Nasdaq-Börse mit Stabilisierungsversuch

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf die jüngste Talfahrt der technologielastigen Nasdaq-Börse in den USA ist am Montag ein Stabilisierungsversuch gefolgt. Während sich der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Auftakt mit minus 0,1 Prozent auf 51.958 Punkten nahezu unverändert zum Freitagsschluss zeigte, erholte sich der Nasdaq-Auswahlindex 100 (NASDAQ 100) mit plus 1,3 Prozent auf 29.568,98 Zähler etwas von seinen kräftigen Verlusten. Der breite Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) legte um 1,0 Prozent zu.

Am Freitag war der Nasdaq 100 auf sein Niveau von Mitte September zurückgefallen, nachdem er vor knapp zwei Wochen mit 31.361 Punkten noch ein Rekordhoch markiert hatte. Der marktbreite S&P 500 legte am Montag um 0,5 Prozent auf 7.695 Zähler zu.

"Anleger greifen nach dem Ausverkauf wieder zu", kommentierte Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro. "Die Erholung bleibt jedoch anfällig", da Anleger hinterfragten, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite brächten. Diese Zweifel hatten den Nasdaq 100 vergangene Woche um insgesamt 5,5 Prozent nach unten gedrückt./ck/jha/

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