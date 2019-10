Aktien New York: Geldpolitik und neue Hoffnung im Handelsstreit stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat nach dem jüngsten Rückschlag am Mittwoch etwas Boden gut gemacht. Neben Hinweisen auf eine weitere Lockerung der US- Geldpolitik sorgten wieder positivere Töne im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit für Erleichterung. Ein Vermögensverwalter wertete einen Bericht positiv, dem zufolge China trotz der aktuellen Spannungen weiter offen für ein teilweises Handelsabkommen mit den USA ist.

Rund eine halbe Stunde nach dem Börsenstart legte der US-Leitindex Dow Jones (Dow Jones 30 Industrial) um 0,56 Prozent auf 26 309,58 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,67 Prozent auf 2912,37 Punkte und der technologielastige NASDAQ 100 erholte sich um 0,87 Prozent auf 7670,18 Zähler./gl/he