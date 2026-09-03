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03.09.2026 16:17:38
Aktien New York: Gewinne - Fed-Mitglied Waller optimistisch bezüglich Inflation
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine zur Wochenmitte erzielten Gewinne ausgebaut. Für Zuversicht sorgten Aussagen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der Notenbank. Dieser zeigte sich optimistisch, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt. Der Notenbanker fügte hinzu, er sei bereit, ein Beibehalten der Leitzinsen zu unterstützen.
Der Dow stieg um 0,5 Prozent auf 53.347 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 7.698 Zähler nach oben. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,3 Prozent auf 29.223 Punkte zu./la/he
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