30.09.2026 16:29:38

Aktien New York: Gewinne - Inflationsdaten überraschen positiv

NEW YORK (dpa-AFX) - Unerwartet niedrige Inflationsdaten haben die US-Börsen am Mittwoch teils merklich angetrieben. Der Preisindex PCE, ein von der Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, verharrte im August auf 3,4 Prozent, während Analysten einen Wert von 3,7 Prozent erwartet hatten. Der PCE-Index stellt die Preisentwicklung für private Haushalte dar und wird an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 51.434 Punkte zu. Damit deutet sich für den Leitindex gleichwohl auf Monatssicht erstmals nach fünf Anstiegen wieder ein Verlust an. Zudem dürfte der Dow das dritte Quartal im Minus beenden - nach einem deutlichen Anstieg im zweiten Jahresviertel.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 7.711 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,7 Prozent auf 30.548 Punkte aufwärts./la/he

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