Aktien New York: Gewinne nach Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die träge in die Woche gestarteten US-Börsen haben am Dienstag zunächst etwas zugelegt. US-Inflationsdaten hatten unter dem Strich nur wenig Einfluss auf die Kurse.

In der ersten Handelsstunde stieg der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,22 Prozent auf 38 854,95 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,47 Prozent auf 5142,24 Punkte hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,51 Prozent auf 18 043,91 Punkte./gl/jha/