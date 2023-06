Aktien New York: Gewinne - Nasdaq 100 mit Rekordplus im ersten Halbjahr

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank erfreulicher Konjunkturdaten haben die US-Börsen am Freitag klare Gewinne erzielt. Auch die Monats- und Halbjahresentwicklung der wichtigsten Indizes kann sich sehen lassen. Der NASDAQ 100 schaffte zwischen Januar und Juni mit knapp 39 Prozent den höchsten Kursanstieg in einem ersten Halbjahr seiner gut 38-jährigen Geschichte.

Am Freitag schloss der technologielastige Auswahlindex 1,60 Prozent höher mit 15 179,21 Punkten. Sein Wochenplus beläuft sich damit auf knapp zwei Prozent, und für den Juni steht ein Gewinn von 5,7 Prozent zu Buche.

Damit konnten die anderen Indizes nicht mithalten. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) erzielte einen Tagesgewinn von 0,84 Prozent auf 34 407,60 Punkten, womit er einen minimal höheren Wochengewinn als der Nasdaq 100 erzielte. Für den Juni verbuchte der New Yorker Leitindex ein Plus von gut vier Prozent, während der Kursanstieg für die erste Jahreshälfte knapp darunter liegt.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,23 Prozent auf 4450,38 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2022. Auch für die anderen Zeiträume kann er deutlichere Gewinne als der Dow vorweisen./gl/he