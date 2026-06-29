Aktien New York: Gewinne - Schnäppchenjäger sorgen für Nasdaq-Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rückschlag an der überwiegend mit Technologieaktien bestückten US-Börse Nasdaq haben Schnäppchenjäger am Montag wieder für Kursgewinne gesorgt. Zudem verhalf die von Fusions- und Übernahmefantasien geprägte Stimmung in der Telekombranche Standardwerten zu Gewinnen.

Geopolitisch bleibt der Nahost-Konflikt im Blick, auch wenn das Interesse der Anleger zunehmend schwindet. Nach einer erneuten militärischen Eskalation am Persischen Golf lässt der Iran die USA über einen weiteren Verhandlungstermin bislang im Unklaren. Spannungsvoll warten die Anleger dagegen auf Neuigkeiten vom Notenbanker-Treffen in Portugal, wo der neue Fed-Präsident Kevin Warsh seinen Einstand auf der internationalen Bühne gibt.

Der Dow Jones Industrial legte rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,7 Prozent auf 52.242 Zähler zu. Damit steigt der bekannteste Wall-Street-Index wieder in Richtung seines jüngsten Rekordhochs, das er am vergangenen Donnerstag bei etwas über 52.655 Punkten erreicht hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 7.437 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg nach zeitweise abbröckelnden Erholungsgewinnen und einem kurzen Ausflug in die Verlustzone zuletzt um 2,1 Prozent auf 29.740 Punkte hoch.

Unter den Branchen zog vor allem der Sektor "Communication Services" Aufmerksamkeit auf sich. Dort herrscht Fusions- und Übernahmefantasie. Auslöser ist zuvorderst Comcast, dessen Aktie um 6,0 Prozent zulegte. Der Konzern plant, sein Mediengeschäft von seinem Kabelfernseh- und Internetgeschäft zu trennen und NBC Universal sowie Sky in ein neues börsennotiertes Unternehmen auszugliedern, um den Unternehmenswert zu steigern. Daraufhin zogen unter anderem die Aktien von Charter Communications und Liberty Broadband (Liberty Broadband A) um jeweils rund 12 Prozent an.

Iridium Communications (Iridium Communications) gewannen 24 Prozent auf 53,98 US-Dollar. SpaceX-Rivale Rocket Lab (Rocket Lab USA A) gab eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Satellitenspezialisten für 54 Dollar je Aktie in bar und Aktien bekannt. Davon profitierte auch das Papier des Iridium-Konkurrenten ViaSat, das um rund 23 Prozent stieg. Rocket Lab (Rocket Lab USA A) gewannen 16 Prozent.

Verizon (Verizon) büßten dagegen knapp 6 Prozent ein. Der Telekomriese erwartet für das zweite Quartal einen Verlust zwischen 700 und 800 Millionen Dollar, nachdem er mit der britischen BT Group eine Vereinbarung zur Gründung eines 50/50-Gemeinschaftsunternehmens für ihre internationalen Geschäftsbereiche getroffen hat. Verizon stuft die in das Joint Venture eingebrachten Geschäftsbereiche als "zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten" ein, was zu dem geschätzten Verlust führt.

Dass Verizon an diesem Tag außerdem aus dem Dow ausschied und der A-Aktie von Alphabet (Alphabet A (ex Google)) Platz machte, könnte ebenfalls auf die Stimmung drücken. Dagegen nahm Alphabet mit plus 4,8 Prozent den ersten Platz im 30 Werte umfassenden Dow ein. Amazon waren mit plus 3,6 Prozent der zweitstärkste Wert. Nach Angaben von Adobe Analytics erreichten die Konsumentenausgaben bei allen Einzelhändlern in den USA während der "Prime Day"-Tage von Amazon Ende Juni ein Volumen von 26,4 Milliarden Dollar und lagen damit etwas über einer früheren Schätzung.

Die Aktie des Industrieunternehmens Honeywell International (Honeywell Technologies) büßte zuletzt 2,7 Prozent ein, während die an diesem Tag erstmals gehandelte Aktie der Luftfahrtsparte Honeywell Aerospace um 2,7 Prozent stieg. Am 15. Juni war die Abspaltung offiziell genehmigt worden. Während das Honeywell-International-Papier nun unter dem Namen Honeywell Technologies firmiert und weiter im Dow bleibt, wurde es im S&P 100 an diesem Tag durch Honeywell Aerospace ersetzt./ck/he