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22.04.2026 16:15:38

Aktien New York: Gewinne treiben Nasdaq 100 auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg sind am Mittwoch an den steigenden US-Börsen wieder Rekorde ein Thema. Die Anleger bleiben, was die geopolitische Lage betrifft, recht entspannt. Kurz vor Ablaufen der Waffenruhe verlängerte US-Präsident Donald Trump die Feuerpause. Anleger mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten.

Der NASDAQ 100, der zuletzt um 1 Prozent auf 26.735 Punkte stieg, erreichte früh erneut eine Bestmarke. Auch der marktbreite S&P 500 stand seinem nächsten Rekord nahe, indem er zuletzt 0,8 Prozent auf 7.120 Zähler zulegte. Einzig der Dow Jones Industrial hat noch eine gewisse Distanz zum Höchststand aus dem Februar zu gehen, obwohl er am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 49.583 Punkte stieg.

Trump teilte auf der Plattform Truth Social mit, dass er auf Bitten Pakistans von Angriffen absehen werde, bis die Führung im Iran einen "geeinten Vorschlag" zur Beilegung des Krieges unterbreite. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt, hieß es. Dem gegenüber vermeldeten iranische Streitkräfte Angriffe auf drei Frachtschiffe. An daraufhin wieder steigenden Ölpreisen störten sich die Aktienanleger nicht groß./tih/he

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