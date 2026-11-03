NASDAQ Composite Index

25 736,51
364,50
1,44 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
03.11.2026 16:26:38

Aktien New York: Gewinne überwiegen am Tag der Zwischenwahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Technologiebörse Nasdaq hat am Dienstag einen weiteren Erholungsversuch unternommen. In der ersten Handelsstunde legte der Auswahlindex NASDAQ 100 um 0,78 Prozent auf 28.208 Punkte zu. Die wieder gefragten Halbleitertitel - inklusive des Branchenriesen NVIDIA - wogen insgesamt schwerer als die enttäuschenden Geschäftsaussagen von Apple und Palantir.

Der marktbreite S&P 500 konnte sich mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 7.569 Punkte ebenfalls etwas berappeln. Dagegen sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,57 Prozent auf 51.689 Punkte. Er hatte zu Wochenbeginn als einziges der großen US-Börsenbarometer einen Gewinn ins Ziel gerettet.

Am Tag der viel beachteten Zwischenwahlen (Midterms) in den Vereinigten Staaten hielt sich die Kaufbereitschaft damit in Grenzen. Millionen Amerikaner stimmen an diesem Dienstag über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington ab. Bei den Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und gut ein Drittel der 100 Senatssitze zur Wahl. Bislang halten die Republikaner von US-Präsident Donald Trump eine hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses./gl/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 736,51 1,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen