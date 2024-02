Aktien New York: Gewinnmitnahmen nach enttäuschenden Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordrausch am US-Aktienmarkt haben die Anleger am Dienstag auf enttäuschend ausgefallene Verbraucherpreisdaten mit Gewinnmitnahmen reagiert. Die Daten befeuerten Sorgen am Markt, dass die erhoffte geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank noch länger auf sich warten lassen könnte. Diese Furcht drückte vor allem auf die Kurse der als sehr zinsempfindlich geltenden Techwerte - und verpasste der hier seit Wochen anhaltenden Kursrally einen Dämpfer.

Der von Tech-Aktien dominierte NASDAQ 100, der am Vortag erstmals über die Marke von 18 000 Punkten geklettert war, zollte nun seinem Lauf Tribut und verlor im frühen Handel 1,68 Prozent auf 17 581,43 Punkte. Am Vortag hatte die Rekordmarke bis zum Handelsschluss nicht gehalten.

Auch der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der S&P 500 waren von ihren Höchstständen wieder etwas zurückgefallen. Am Dienstag verlor der US-Leitindex in der ersten halben Stunde 1,11 Prozent auf 38 364,82 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank wieder unter die 5000-Punkte-Marke mit minus 1,33 Prozent auf 4955,08 Zähler./ajx/he