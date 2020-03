Aktien New York: Handel nach massiven Anfangsverlusten ausgesetzt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Handel an den US-Aktienmärkten ist am Montag kurz nach einer sehr schwachen Eröffnung ausgesetzt worden. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sackte sofort nach Handelsstart um knapp 10 Prozent auf 20 935 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 brach um mehr als 8 Prozent auf 2490 Punkte ein. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um gut 6 Prozent auf 7502 Zähler nach unten. Bei diesen Ständen wurde der Handel eingefroren. Am Freitag war der Dow noch um beachtliche 9,4 Prozent gestiegen, hatte damit auf Wochensicht aber immer noch einen herben Verlust von mehr als 10 Prozent verbucht./edh/jha/