Aktien New York: Hoffnung auf moderatere Geldpolitik stützt Stabilisierung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag zunächst weiter stabilisiert. Angesichts einer gewissen Beruhigung in der Bankenkrise stieg der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) in der ersten Handelsstunde um 1,21 Prozent auf 32 205,62 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um 1,71 Prozent auf 3921,52 Punkte zulegte. Bereits am Vortag hatten beide Indizes ihre Verluste bis zum Handelsende deutlich eingedämmt. Für den technologielastigen NASDAQ 100, der sich schon am Montag letztlich im Plus behauptet hatte, ging es um weitere 1,84 Prozent auf 12 142,26 Zähler hoch.

Im Bankensektor konnten sich vor allem die zuletzt schwer unter Druck geratenen Papiere einiger Regionalbanken deutlich erholen. Als Kursstütze für die Banken wie für den Markt erwiesen sich die zunehmenden Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed etwas Tempo bei den Zinserhöhungen herausnimmt. Es mehren sich die Stimmen, die Währungshüter könnten auf ihrer Sitzung kommende Woche eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen. Die Analysten des japanischen Finanzkonzerns Nomura rechnen sogar mit einer Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte./gl/jha/