Aktien New York: Indizes legen zu - Cisco leidet unter KI-Ausblick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag freundlich eröffnet. Damit bleiben die wichtigsten Indizes in der Nähe ihrer Höchststände. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,21 Prozent auf 53.882 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,56 Prozent auf 7.792 Zähler hoch. Der Tech-Index NASDAQ 100, der sich am Vortag bereits besser als der Dow und der S&P entwickelt hatte, zog um 0,95 Prozent auf 30.024 Punkte an.

Als Kursstütze erwiesen sich am Donnerstag die rückläufigen Ölpreise angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt. Zudem rückten US-Erzeugerpreise in den Blick, deren Anstieg sich im Juli stärker als erwartet verlangsamt hatte. Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Juli war die Jahresinflationsrate auf 3,4 Prozent gesunken. Die Daten waren am Mittwoch veröffentlicht worden. Es gilt derzeit als unsicher, ob die Fed auf ihrer nächsten Sitzung Mitte September die Zinsen anheben wird.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Cisco die Aufmerksamkeit auf sich. Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu kompensieren. Die Papiere verloren mehr als 7 Prozent, sind aber in diesem Jahr mit einem Plus von 49 Prozent stark gelaufen./ajx/he