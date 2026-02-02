|
Aktien New York: Indizes schütteln Anfangsschwäche ab
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag nach leichten Auftaktverlusten klar ins Plus gedreht. Für einen moderat positiven Impuls sorgten Stimmungsdaten aus der heimischen Industrie. Gefragt waren vor allem Technologieaktien, wogegen der Ausblick des Unterhaltungsriesen Walt Disney auf ein negatives Echo stieß.
Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,71 Prozent höher bei 49.239,12 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,53 Prozent auf 6.975,89 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,91 Prozent auf 25.784,52 Punkte./gl/he
