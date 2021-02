Aktien New York: Indizes starten mit weiteren Rekordhochs in die neue Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Kursgewinnen und weiteren Index-Höchstständen haben die US-Aktienmärkte am Montag an die starke Vorwoche nahtlos angeknüpft. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) erklomm im frühen Handel ein Rekordhoch von 31 361 Punkten und notierte zuletzt 0,63 Prozent höher bei 31 343,36 Zählern.

Auch die anderen Leitindizes verzeichneten weitere Rekordhöhen. So ging es für den S&P 500 bis auf 3909 Punkte nach oben. Zuletzt gewann der marktbreite Index 0,56 Prozent auf 3908,64 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 schaffte es bis auf 13 696 Zähler und notierte zuletzt 0,63 Prozent im Plus bei 13 689,69 Punkten./edh/he