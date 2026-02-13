|
Aktien New York: Indizes wenig bewegt nach Inflationsdaten
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag ist an den US-Börsen am Freitag eine Erholung im frühen Handel ausgeblieben. Nach Inflationsdaten für Januar gab die Hoffnung auf sinkende Zinsen den Kursen keinen Auftrieb. Der Anstieg der Verbraucherpreise fiel geringer aus als von Volkswirten erwartet.
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt knapp im Minus bei 49.424 Punkten. Im frühen Wochenverlauf war der Dow noch auf ein Rekordhoch über 50.500 Punkte gestiegen. Der technologielastige NASDAQ 100 gab am Freitag um 0,10 Prozent auf 24.664 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor ebenfalls 0,10 Prozent auf 6.826 Zähler.
Am Vortag hatten erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen großer KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung an den Börsen ein Stück weit getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind./ajx/he
