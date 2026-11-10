S&P 500
|
7 511,54
|
-38,40
|
-0,51 %
|
10.11.2026 15:52:38
Aktien New York: Inflation und Anthropic-Enttäuschung belasten Nasdaq
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine höhere Teuerung im Oktober als erwartet und Enttäuschung über die Bewertung des KI-Betreibers Anthropic bei seinem angestrebten Börsengang hat am Dienstag vor allem die Kurse an der technologielastigen Nasdaq-Börse nach unten gedrückt. Der Leitindex NASDAQ 100 gab im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 27.695 Punkte nach. Hier verloren vor allem die Halbleiteraktien wieder an Boden, die sich am Vortag teils prozentual zweistellig erholt hatten.
Bei den Standardwerten der "Old Economy" hielten sich die Verluste dagegen in Grenzen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,3 Prozent auf 52.244 Zähler nach. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,5 Prozent auf 7.512 Punkte./bek/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 511,54
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.