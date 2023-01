Aktien New York: Inflationsdaten fallen als Kurstreiber aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die seit Tagen mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen sind am Donnerstag an der Wall Street als Kurstreiber für eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung ausgefallen. Die Verbraucherpreise deckten sich im Dezember mit den Erwartungen und bewegten die US-Börsen im frühen Handel kaum. Es überwogen leichte Abgaben, der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) lag im frühen Handel mit 0,08 Prozent moderat im Minus bei 33 944 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,16 Prozent auf 3963 Zähler nach. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor mit 0,37 Prozent auf 11 364 Punkte etwas mehr, war aber am Vortag auch kräftig gestiegen./bek/jha/