03.03.2026 16:40:38
Aktien New York: Iran-Krieg sorgt für starke Verluste
NEW YORK (dpa-AFX) - Die noch zu Wochenbeginn robusten US-Börsen haben mit einem Tag Verzögerung die Auswirkungen des Iran-Kriegs deutlich zu spüren bekommen. Der Anstieg der Öl- und Gaspreise nährte am Dienstag Wirtschaftssorgen und die Furcht vor insgesamt deutlich steigenden Preisen.
Der Dow Jones Industrial büßte im frühen Handel seine bislang in diesem Jahr erzielten Gewinne ein und sackte um 2,6 Prozent auf 47.642 Punkte ab. Damit erreichte der Leitindex das Niveau von Anfang Dezember.
Der marktbreite S&P 500 verlor 2,5 Prozent auf 6.712 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 2,7 Prozent auf 24.331 Punkte abwärts./la/jha/
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
