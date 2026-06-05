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05.06.2026 16:00:38

Aktien New York: Jobbericht belastet - Weitere Nasdaq-Gewinnmitnahmen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Gewinnmitnahmen-Welle wird am Freitag bei den heißgelaufenen US-Tech-Aktien größer. Als Belastung kam hinzu, dass der veröffentlichte Jobbericht solide ausfiel und damit die Spekulationen befeuerte, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihre Zinsen erhöhen wird. Aus Nahost gab es zu Wochenschluss weiter keine bahnbrechenden Nachrichten.

Der von Technologie geprägte Auswahlindex NASDAQ 100 lag im frühen Handel fast zwei Prozent tiefer bei 29.829 Punkten. Er rutschte erstmals seit Ende Mai wieder unter die 30.000-Punkte-Marke. Von Tech-Werten stärker mit nach unten gezogen wurde auch der marktbreite S&P 500, der rund ein Prozent auf 7.509 Punkte verlor.

Wie schon zuletzt schlug sich der Dow Jones Industrial mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf 51.395 Punkte etwas besser. Da er eher Standardwerte abbildet, steuert er in der Wochenbilanz auf ein Plus von 0,7 Prozent zu, während der Nasdaq 100 in dieser Zeit 1,7 Prozent verloren hat.

Der überraschend deutliche Beschäftigungsaufbau im Mai stärkt nach Einschätzung der Landesbank Helaba die Erwartungen für eine Anhebung der US-Leitzinsen. "Die Fed sollte die Daten zum Anlass nehmen, den Fokus stärker auf die erhöhten Inflationsrisiken zu richten", meint der Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz, Johannes Mayr./tih/he

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