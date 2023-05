Aktien New York: Kaum Bewegung vor Zinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor der voraussichtlich nächsten Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed hat sich am Mittwoch im frühen US-Aktienhandel nicht viel bewegt. Durchwachsene Quartalsbilanzen etlicher Unternehmen gaben ebenso wenig eine klare Richtung vor wie vorbörslich veröffentlichte Daten zur Lage der Beschäftigung im US-Privatsektor. Die Zinsentscheidung der Fed zwei Stunden vor der Schlussglocke drängte andere Impulse in den Hintergrund.

Der Dow zeigte sich im frühen Handel mit 33 686,36 Punkten nahezu unverändert. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,17 Prozent auf 4126,42 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,22 Prozent auf 13 141,31 Punkte./bek/he