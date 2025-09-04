NASDAQ Composite Index

21 515,37
17,65
0,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
04.09.2025 15:48:38

Aktien New York: Kaum noch Bewegung vor Arbeitsmarktdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag in den Stillstand übergegangen. Der Dow Jones Industrial, der schon am Vortag auf der Stelle getreten war, lag im frühen Handel mit 0,05 Prozent moderat im Plus bei 45.300 Punkten.

Der Arbeitsmarktbericht für August könnte weiteren Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben. Mitte September steht die nächste Fed-Sitzung auf der Agenda. Derzeit gilt es am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.

Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500, die am Mittwoch zulegen konnten, bewegten sich ebenfalls kaum von der Stelle. Der Nasdaq 100 legte um 0,2 Prozent auf 23.458 Zähler zu, der S&P 500 lag ebenfalls mit 0,2 Prozent im Plus bei 6.460 Punkten./bek/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 533,28 0,17%
S&P 500 6 459,77 0,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:44 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- US-Börsen wenig bewegt -- China-Börsen sacken letztlich ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex legt zu. Die US-Börsen tendieren am Donnerstag seitwärts. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen