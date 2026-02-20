S&P 500
|
6 909,51
|
47,62
|
0,69 %
|
20.02.2026 22:13:38
Aktien New York: Kein Befreiungsschlag nach Neuigkeiten im Zollkonflikt
NEW YORK (dpa-AFX) - Vergleichsweise gelassen haben die Investoren vor dem Wochenende auf die Entwicklungen in Sachen Straf- und Importzölle der USA reagiert. Nachdem der Oberste Gerichtshof diese kassiert hatte, kündigte Präsident Donald Trump umgehend neue, andere Maßnahmen an. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial brachte dies nicht stärker in Bewegung, er schloss mit einem Aufschlag von 0,47 Prozent auf 49.625,97 Punkte. Die verkürzte Börsenwoche brachte dem Index ein moderates Plus ein, der Dow konsolidiert weiterhin unter der Marke von 50.000 Punkten.
Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,69 Prozent auf 6.909,51 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 gewann 0,87 Prozent auf 25.012,62 Zähler./bek/he
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6 909,51
|0,69%
