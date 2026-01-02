Aktien New York: KI-Optimismus sorgt für starken Nasdaq-Start - Dow richtungslos

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine neue Welle von Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat am ersten Handelstag des neuen Jahres der technologielastigen Nasdaq-Börse frischen Schwung verliehen. Dagegen drehte der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial nach Auftaktgewinnen in die Verlustzone und zeigte sich dann kaum verändert.

Im frühen Geschäft legte der wohl bekannteste Index der Wall Street (Dow Jones Industrial) zuletzt am 0,1 Prozent auf 48.107 Punkte zu, nachdem er kurzzeitig unter 48.000 Punkte gefallen war. Sein Gewinn im abgelaufenen Jahr 2025 beträgt 13 Prozent.

Der breite S&P 500 stieg am Freitag um 0,7 Prozent auf 6.891 Punkte und der NASDAQ 100 gewann 1,3 Prozent auf 25.566 Zähler, nachdem er bereits im vergangenen Jahr um gut 20 Prozent gestiegen war./ck/he