Aktien New York: Klare Richtung fehlt - Anhaltende Iran-Unsicherheit

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach der moderaten Vortagserholung am Donnerstag erst einmal keine klare Richtung gefunden. Doch immerhin berappelten sich die Kurse nach einem schwachen Start etwas.

Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Plus und gewann zuletzt 0,15 Prozent auf 46.499 Punkte. Der marktbreite S&P 500 konnte mit 6.570 Punkten sein Minus auf 0,33 Punkte eindämmen, und für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es noch um 0,64 Prozent auf 24.008 Punkte nach unten.

Die Unsicherheiten rund um den Iran-Krieg bremsten die Kaufbereitschaft der Anleger. Vor dem Ende des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an die Führung in Teheran reichen die Prognosen von einer schnellen Waffenruhe bis zu Angriffen mit Bodentruppen. Trump warnte den Iran erneut vor Konsequenzen, sollte es zu keiner Einigung kommen. Der Iran müsse ernsthaft verhandeln, es gebe keinen Weg zurück. Die Folgen würden sonst "nicht schön" sein./gl/jha/