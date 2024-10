Aktien New York: Klare Richtung fehlt - Netflix gibt Nasdaq Rückenwind

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Freitag auf einen durchwachsenen Ausklang einer moderat positiven Woche zu. Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,20 Prozent auf 43.150,52 Punkte. Auf Wochensicht würde er damit aber ein Plus von 0,7 Prozent behaupten. Zudem bleibt sein vortags erreichtes Rekordhoch von knapp 43.290 Punkten in Sichtweite.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,27 Prozent auf 5.857,45 Punkte, womit seine am Vortag im Handelsverlauf erreichte Bestmarke nicht weit entfernt ist. Der technologiewertelastige NASDAQ 100 gewann auch dank erfreulicher Nachrichten von Netflix 0,70 Prozent auf 20.332,19 Zähler. Für ihn zeichnet sich ein Wochenplus von 0,3 Prozent ab. Bis zum Rekordstand aus dem Sommer fehlt ihm aber noch ein Stück./gl/he