Aktien New York: Konjunkturdaten halten Dow auf Erfolgsspur

NEW YORK (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene US-Konjunkturdaten haben am Donnerstag der Wall Street Auftrieb gegeben. Die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Indizes zeigten sich zugleich nahezu unverändert. Das Geschäftsklima in der Region Philadelphia - gemessen am Philly-Fed-Index - verbesserte sich im Februar stärker als erwartet. Auch die Industriestimmung im Bundesstaat New York hellte sich im Februar stärker auf als vorhergesagt. Außerdem sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlicher als erwartet. Wermutstropfen waren die Umsätze im Einzelhandel, die zu Jahresbeginn deutlicher als prognostiziert zurückgingen, und der überraschende Rückgang der Industrieproduktion im Januar.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte im frühen Handel um 0,32 Prozent auf 38 548,27 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,18 Prozent auf 5009,43 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,09 Prozent auf 17 791,25 Punkte. Damit blieben die Indizes dicht unter ihren jüngst erreichten Rekordhochs. Von diesen waren sie etwas zurückgefallen, nachdem die am Dienstag veröffentlichten Inflationsdaten der Hoffnung auf schon baldige Leitzinssenkungen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten./ck/he