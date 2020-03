Aktien New York: Kräftige Erholung dank Biden-Effekt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zur Wochenmitte wieder mit einer kräftigen Gegenbewegung auf den Rücksetzer vom Vortag reagiert. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann bislang 3,13 Prozent auf 26 728,47 Punkte. Schon zu Wochenbeginn war der Dow sehr deutlich angesprungen, am Vortag dann aber doch wieder von einer überraschenden Zinssenkung durch die Notenbank Fed belastet worden.

Mit dem aktuellen Kurszuwachs wagt er nun einen neuen Versuch, sich vom Kursrutsch wegen des neuartigen Coronavirus zu erholen. Zum Rekordhoch mit 29 568 Punkten, das nur drei Wochen zurück liegt, fehlen immer noch knapp 3000 Zähler. Stimmungsdaten aus dem US-Dienstleistungssektor fielen am Mittwoch ungeachtete der Coronavirus-Verunsicherung besser als erwartet aus.

Als Stütze für die Wall Street wurden auch die US-Vorwahlen gesehen. Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten holte der frühere Vizepräsident Joe Biden am "Super Tuesday" in 9 der 14 Bundesstaaten den Sieg. Experten zufolge ist er bei Anlegern beliebter als der politisch linke Senator Bernie Sanders. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg zog sich unterdessen aus dem Rennen zurück.

Die Aussichten auf ein Kräftemessen zwischen Präsident Donald Trump und Joe Biden als Herausforderer wäre für die Märkte klar positiv und wahrscheinlich auch leicht vorteilhaft für die Wirtschaft, kommentierten die Ökonomen von Capital Economics.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 2,88 Prozent auf 3089,99 Punkte hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 2,92 Prozent auf 8845,45 Punkte.

An der Dow-Spitze schnellten die Aktien des Krankenversicherers UnitedHealth Group (UnitedHealth) um fast 10 Prozent hoch, womit sie auf die Siegesserie von Joe Biden bei den Vorwahlen der US-Demokraten am Super-Tuesday reagierten. Durch Bidens Erfolg würden die Sorgen vor möglichen negativen Auswirkungen der vom Partei-Rivalen Bernie Sanders geplanten allgemeinen Krankenversicherung für alle Amerikaner ("Medicare for All") abgemildert, hieß es am Markt.

Der Industriekonzern General Electric (GE) (General Electric) bekräftigte eine Prognose für das laufende Jahr trotz eines vom Coronavirus belasteten Auftaktquartals. Anfangs im Plus, notierten die Aktien zuletzt leicht im Minus.

Von Geschäftszahlen profitierten die Aktien von Abercrombie & Fitch (AbercrombieFitch) und Campbell Soup, die um fast 9 und mehr als 7 Prozent anzogen. Beim Textilkonzern hieß es, im vierten Quartal übertroffene Erwartungen seien eine Stütze für die auf einem Tief seit Ende 2017 angekommenen Aktien. Für den Suppenhersteller gab es Lob für einen angehobenen Gewinnausblick. Dagegen brachen die Papiere des Mode-Einzelhändlers Urban Outfitters nach einer enttäuschenden Umsatz- und Gewinnentwicklung im Schlussquartal um mehr als 8 Prozent ein.

Zum Kauf empfohlen wurden die Aktien von Oracle und Home Depot, erstere von der Societe Generale und letztere von der japanischen Nomura-Bank. Oracle gewannen knapp 2 Prozent, Home Depot fast 4 Prozent./ajx/fba