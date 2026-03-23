NASDAQ Composite Index
|
21 946,76
|
299,15
|
1,38 %
|
23.03.2026 14:46:38
Aktien New York: Kurse erholt - Trump setzt Drohung gegen Iran aus
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Kriegs im Nahen Osten Einzug gehalten. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in den ersten Handelsminuten um 1,4 Prozent auf 46.208 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres gefallen.
Zuvor hatte ein Ultimatum der USA, das in wenigen Stunden ausgelaufen wäre, den Anlegern noch Sorgen bereitet. Die Lage bleibt jedoch angespannt, denn der Iran konterte die Hoffnung umgehend mit der Aussage, es gebe keine Gespräche.
Der marktbreite S&P 500 erholte sich zum Wochenauftakt um 1,3 Prozent auf 6.592 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,6 Prozent und notierte bei 24.270 Zählern./bek/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 946,76
|1,38%
|S&P 500
|6 581,00
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.