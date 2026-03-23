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23.03.2026 18:42:38

Aktien New York: Kurse erholt - Trump setzt Drohung gegen Iran aus

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Der Leitindex Dow Jones Industrial legte daraufhin um 1,4 Prozent auf 46.222 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit September gefallen.

Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte allerdings die Aussagen Trumps: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich zum Wochenauftakt um 1,1 Prozent auf 6.579 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1 Prozent und notierte bei 24.143 Zählern.

Geoff Yu, leitender Makrostratege bei Bank of New York Mellon, äußerte sich vorsichtig optimistisch, sollten die Aussagen zutreffen und tatsächlich Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Konflikt bestehen. Dann könnten die Anleger neben einer Stabilisierung der Aktienmärkte auch damit rechnen, dass zuletzt schon eingepreiste, aggressive Zinserhöhungen am Markt wieder zurückgenommen würden.

Die zuletzt vom Ölpreis stark angetriebenen Kurse von US-Ölkonzernen wie ExxonMobil oder Chevron gaben mit dem wieder fallenden Ölpreis zunächst nach, drehten anschließend aber wieder ins Plus. Anleger nutzten hier schon geringe Kursverluste zum Einstieg.

Erleichtert zeigten sich die Anleger bei Fluggesellschaften. Titel von American Airlines und Delta Air Lines verteuerten sich um 4 und 3,6 Prozent.

Eine Erholung gab es aufgrund der Neuigkeiten auch im Technologiesektor. Diese war zuvor schon in Europa erkennbar und dem schlossen sich im New Yorker Handel auch die sieben wichtigsten Branchenriesen der USA an, die sogenannten Glorreichen Sieben. Deren Kursgewinne reichten bis zu 2,7 Prozent für Tesla. Für Aufmerksamkeit sorgte am Wochenende der Konzernchef des Elektroautobauers, Elon Musk, indem er Pläne zum Bau einer gigantischen Chipfabrik bekannt gab./bek/jha/

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