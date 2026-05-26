S&P 500
|
7 512,91
|
39,44
|
0,53 %
|
26.05.2026 16:13:38
Aktien New York: Kursgewinne nach langem Wochenende
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende haben einige US-Indizes neue Rekordhöhen erreicht. Während der Dow Jones Industrial am Dienstag noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der S&P 500 und der NASDAQ 100 nach einigen Tagen Pause wieder Rekorde aufstellen. Sie vollzogen damit die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte.
Der S&P 500 zog nach etwa einer halben Handelsstunde um 0,7 Prozent auf 7.525 Punkte an, während der Nasdaq 100 mit Rückenwind der anhaltenden KI-Fantasie um 1,5 Prozent auf 29.924 Punkte stieg.
Der Dow Jones Industrial jedoch kam nur auf ein Plus von 0,1 Prozent auf 50.647 Punkte. Für eine Bestmarke hätte er über die am Freitag erreichten 50.830 Punkte steigen müssen. Seine Kursgewinne fielen weniger deutlich aus als zeitweise angenommen, weil es im Iran-Krieg zu neuen Kampfhandlungen kam. Ein Marktbeobachter sieht die USA und den Iran aber "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt"./tih/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 512,37
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.